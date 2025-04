Salário de abril e retroativos a servidor federal serão pagos no dia 2 de maio

Data foi confirmada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), após a sanção do Orçamento de 2025

Com a sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 , publicada na quinta-feira, 10, em edição extra do Diário Oficial, e a vigência da Medida Provisória 1286/2024, os pagamentos serão viabilizados no próximo mês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou, governo e Congresso fizeram um acordo para viabilizar o pagamento, que envolveu o envio de um projeto de lei com o mesmo teor da MP editada no final de 2024.

Como este texto permanece em vigor até 2 de junho, o Congresso tem esse período para avaliar o projeto de lei encaminhado no início de abril.

Os dois textos formalizam os termos de acordos firmados pelo MGI nas Mesas de Negociação com as carreiras civis do funcionalismo federal ao longo de 2024.

Lula sanciona Orçamento de 2025 com novo mínimo e antecipa 13º do INSS