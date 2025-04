Consulta ao 13º de aposentados e pensionistas estará disponível dia 17; veja

A partir do próximo dia 17 de abril, mais de 34,2 milhões de aposentados , pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão consultar o valor da antecipação da primeira parcela do 13º salário.

No Ceará , 1.401.801 beneficiários do INSS receberão o 13º salário. As duas parcelas injetarão R$ 2,42 bilhões na economia local.

Como consultar o valor a receber de 13º salário do INSS?

O valor da primeira parcela do 13º de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá ser consultado pela Central de Atendimento 135 ou pelo Meu INSS a partir do dia 17.

Como será dividido e quando acontecerá o pagamento do 13º do INSS?

O repasse do 13º salário ocorrerá em duas parcelas de 50% do valor. A primeira parcela virá com o benefício do mês corrente, que será pago de 24 de abril a 8 de maio. A segunda parcela sairá com o calendário de maio, que vai de 26 de maio a 6 de junho.