China: Xi Jinping cortejará países vizinhos em viagem ao exterior

O líder chinês Xi Jinping visitará o Vietnã, a Malásia e o Camboja na próxima semana, anunciou o governo nesta sexta-feira, 11. Será sua primeira viagem ao exterior desde novembro. Os três países do Sudeste Asiático são parceiros comerciais próximos dos Estados Unidos e da China.

Com o acesso ao mercado americano drasticamente restringido, a China tem falado sobre aprofundar laços com outras nações asiáticas. Pequim também contatou Europa, Austrália e Arábia Saudita, sugerindo um trabalho em conjunto para lidar com as tarifas do presidente Trump.