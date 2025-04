Bolsas da Europa viram para baixo após China retaliar EUA com tarifa de 125%

São Paulo, 11/04/2025 - As bolsas europeias viraram para baixo, revertendo ganhos da abertura do pregão desta sexta-feira, após nova retaliação da China às tarifas dos EUA.

Mais cedo, a China anunciou a elevação de sua tarifa retaliatória sobre importações dos EUA, de 84% para 125%, mas também sinalizou que pretende ignorar eventuais novos aumentos de tarifas pelos EUA, com o argumento de que não faria sentido econômico.

Do noticiário macroeconômico, destaque para a produção industrial do Reino Unido, que aumentou bem mais do que o esperado em fevereiro. Já na Alemanha, foi confirmado que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) desacelerou levemente em março, para 2,2%.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,09%, a de Paris recuava 0,86% e a de Frankfurt cedia 1,43%. Já as de Milão e Madri tinham perdas de 1,46% e 0,70%, respectivamente. Na contramão, a de Lisboa avançava 1,41%.

