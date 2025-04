S&P Global reduz perspectivas de preços do petróleo para 2025

A S&P Global Ratings anunciou nesta quinta-feira, 10, que reduziu suas perspectivas de preço do petróleo Brent e WTI em US$ 5 por barril (bbl), para US$ 65/bbl e US$ 60/bbl, respectivamente, para o restante de 2025. As premissas permanecem as mesmas para 2026 a 2028.