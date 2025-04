Renan Filho quer Lula em leilão de rodovia para mostrar aliança entre público e privado

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O leilão previsto para o dia 30 será o de trecho das BRs 040 e 495 entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Segundo o ministro, o modelo de concessões vem amadurecendo e garantindo que os investimentos sejam sustentáveis ao longo do tempo, com regras claras, metas de desempenho e retorno adequado para o setor privado. "Os novos contratos trazem mais equilíbrio, com tarifas mais realistas e obrigações bem definidas. Isso dá segurança para quem investe e melhora o serviço para o usuário", afirmou.

Renan Filho também mencionou que, ao lado dos leilões, o governo está revisando contratos antigos buscando maior efetividade e reequilíbrio econômico-financeiro. "Estamos olhando para frente, mas também corrigindo o que precisa ser ajustado. Tudo isso com foco em gerar empregos, atrair mais investimentos e acelerar o desenvolvimento regional", disse.

Os leilões previstos pelo Ministério dos Transportes para este ano, afirmou o ministro, estão distribuídos por todas as regiões, com foco em rotas que favoreçam o escoamento da produção nacional. A estratégia é facilitar o acesso aos principais portos do Sudeste e do Arco Norte - este último concentrado nos estados do Pará e do Maranhão, responsáveis atualmente por cerca de 30% das exportações do País.