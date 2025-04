Prada compra Versace em negócio avaliado em  1,25 bilhão

A Capri Holding pagou US$ 2 bilhões pela Verace, mas vinha lutando na recente era do "luxo discreto" para posicionar a robusta marca da moda italiana com suas silhuetas sensuais e padrões chamativos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A fusão das duas marcas criará um grupo de luxo com mais de € 6 bilhões em receitas, o que lhe permitirá competir com outros gigantes do setor, como as francesas LVMH e Kering. Fonte: Associated Press.