Petrobras já está debruçada sobre dados dos recém-abertos campos da Índia, diz diretora

"Fomos ao data-room e já pegamos os dados, há uma, duas semanas", disse Sylvia após palestra no seminário "A Força do Petróleo do Rio de Janeiro", realizado na zona oeste da cidade.

Em fevereiro, a presidente da estatal, Magda Chambriard, já havia sinalizado com a possibilidade da participação no leilão indiano.

Sobre uma possível parceria com a Galp na Namíbia, no continente africano, que estava sendo costurada, onde a Petrobras passaria a ser a operadora do campo, a diretora se limitou a dizer que as negociações estavam paradas. "Eles pararam aquele processo e resolveram continuar perfurando", explicou.