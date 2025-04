Nos EUA, DoE corta projeção de preço médio do Brent em 2025, de US$ 74 o barril para US$ 68

O Departamento de Energia (DoE, em inglês) dos Estados Unidos cortou sua previsão do preço médio do petróleo Brent em 2025 de US$ 74 o barril para US$ 68 o barril, segundo relatório mensal de Perspectivas de Energias no Curto Prazo (Steo, em inglês), divulgado nesta quinta-feira, 10. Para 2026, o departamento americano revisou o número de março e prevê uma queda ainda maior do Brent ante 2025, de US$ 68 o barril para US$ 61 o barril.

De acordo com o documento, pode haver um menor crescimento da procura de petróleo, o que fez com que o número de 2025 sobre a demanda global fosse reduzida em cerca de 400 mil barris por dia, de 1,3 milhões de barris por dia (bpd) para 900 mil bpd. Na mesma linha, o número de 2026 foi cortado de 1,2 milhões de bpd para 1,0 milhão de bpd.