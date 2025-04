Ministro das Finanças do Japão diz que pausa nas tarifas é 'acontecimento positivo'

O ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, comemorou a pausa na aplicação das tarifas de importação anunciada pelos Estados Unidos, o que chamou de "acontecimento positivo". Kato disse nesta quinta-feira, 10, que está monitorando cuidadosamente o impacto da medida no mercado.

O ministro anunciou também que planeja leiloar 3,2 trilhões de ienes em letras do Tesouro com desconto no dia 17. Já o secretário-chefe de Gabinete do Japão, Yoshimasa Hayashi, disse que seguirá pressionando fortemente os Estados Unidos para rever tarifas.