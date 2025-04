Mercado divide apostas entre redução acumulada de 75 pb ou 100 pb pelo Fed até dezembro

O mercado financeiro voltou a precificar a redução acumulada de 100 pontos-base (pb) dos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em 2025 como probabilidade predominante, após dados do índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) dos EUA. Segundo ferramenta do CME, esta chance está praticamente dividida com a possibilidade de corte menor, de 75 pb, até dezembro.

Por volta das 10 horas (de Brasília), a chance de o BC dos Estados Unidos cortar juros em 100 pb subiu para 34,2%, de 30,4% antes dos dados. Em segundo lugar, a probabilidade de redução de 75 pb caiu de 33% a 30,7% no período. A chance de corte ainda maior, de 125 pb, subiu de 12,4% a 16,6% após os dados.