Fundos têm resgate líquido de R$ 39,8 bi no 1º trimestre, mostra Anbima

A indústria de fundos registrou resgate líquido de R$ 39,8 bilhões no primeiro trimestre de 2025, revertendo a entrada de recursos de igual período em 2024, quando a captação líquida foi de R$ 119,2 bilhões, conforme dados divulgados nesta quinta-feira, 10, pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Foi o primeiro trimestre com o segundo pior desempenho nos últimos cinco anos, de acordo com Pedro Rudge, diretor da entidade. Apenas os primeiros meses de 2023 tiveram saídas maiores do que as deste ano.

O patrimônio líquido (PL) da indústria chegou a R$ 9,4 trilhões, o que representa aumento de 7,2% na comparação com o acumulado do ano anterior até março.