Projeção de crescimento real do PIB foi mais fraca ante a prevista para janeiro, diz ata do Fed

De acordo com a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgada no período da tarde desta quarta-feira, 9,, a autoridade monetária dos Estados Unidos sinalizou que a projeção para crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) do país foi mais fraca do que o esperado para reunião de janeiro, com a inflação dos preços ao consumidores permanecendo um pouco elevada.

Os dirigentes também notaram que o potencial dos efeitos inflacionários é mais persistente e que a incerteza em torno da perspectiva econômica aumentou.