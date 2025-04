Dólar à vista volta a superar os R$ 6 com embate de tarifas entre EUA e China

O dólar opera cotado acima de R$ 6,00 no mercado à vista na manhã desta quarta-feira, 9, estendendo ganhos frente ao real pelo quarto pregão consecutivo, diante do acirramento da guerra comercial entre os EUA e a China. A divisa americana avança também frente a outros pares emergentes do real, mas segue pressionada em relação a moedas de países desenvolvidos, reforçando a percepção de que a confiança global na moeda americana pode estar em xeque. A máxima registrada mais cedo ficou em R$ 6,0752 - maior valor intradia desde 20 de janeiro (a R$ 6,0869).

O Ministério das Finanças da China emitiu uma nova decisão da Comissão Tarifária do Conselho de Estado chinês que eleva a tarifa para produtos importados dos Estados Unidos de 34% para 84%, com base nos "princípios básicos do direito internacional". A medida entrará em vigor nesta quinta-feira, 10. Pequim impôs também restrições de comércio e investimentos a 18 empresas e entidades dos EUA como parte de uma resposta às tarifas do governo Trump. Adicionou 12 entidades à sua lista de controle de exportação, que impede a venda de itens com possíveis aplicações militares.