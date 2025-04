China busca estreitar laços com vizinhos para reduzir impacto de tarifas dos EUA

O presidente chinês, Xi Jinping, e outros membros importantes do Partido Comunista se reuniram na terça (8) e nesta quarta-feira, 9, para discutir o aprofundamento dos laços de segurança e comércio com o restante da região, de acordo com a agência de notícias estatal Xinhua .

Os principais líderes da China estão buscando estreitar laços com os países asiáticos vizinhos, sinalizando que Pequim tenta promover a colaboração regional em sua disputa comercial com os EUA.

Autoridades presentes à reunião disseram que pretendem gerar integração econômica com os países vizinhos e fortalecer a cooperação nas cadeias industriais e de suprimentos.

Separadamente, um alto funcionário do Ministério do Comércio da China disse a repórteres nesta quarta que a China trabalhará com mais parceiros comerciais e está confiante em lidar com quaisquer desafios.

Na terça, o premiê chinês, Li Qiang, discutiu questões comerciais com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com ambas as partes prometendo uma cooperação mais profunda diante das tarifas impostas pelo governo Trump.

A China também promoveu recente reunião com o Japão e a Coreia do Sul para discutir os laços trilaterais.