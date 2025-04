BB corrige: banco alcança R$ 9,0 bilhões de patrimônio em fundos sustentáveis

O Banco do Brasil corrigiu a informação divulgada mais cedo, no período da tarde desta quarta-feira, 9. O patrimônio líquido dos fundos sustentáveis (IS) atingiu R$ 9,0 bilhões, e não R$ 6,9 bilhões, como foi divulgado.

De acordo com o BB, o patrimônio líquido dos fundos sustentáveis da instituição atingiu R$ 9,0 bilhões, com 43 mil cotistas.