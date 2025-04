Trump deve priorizar negociações com o Japão e Coreia do Sul, diz conselheiro da Casa Branca

O conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve priorizar negociações de tarifas com o Japão e com a Coreia do Sul, já que os países são parceiros comerciais norte-americanos. A declaração foi realizada em entrevista para a Fox News, nesta terça-feira, 8. Ao ser questionado sobre a China, o representante reiterou que a prioridade são conversas com aliados.

"Estamos nos preparando para apresentar um plano a Trump de 'quem e quando' para as negociações tarifárias", disse Kevin Hassett. "O presidente quer um comércio justo e recíproco. Ele vai pesar isso ao decidir se aceita as ofertas dos países", acrescentou.