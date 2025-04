Lula diz que, apesar da taxa de juros e de Trump, está acontecendo um 'milagre' no Brasil

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lula discursou na abertura do Encontro Internacional da Indústria de Construção (Enic), em São Paulo, ao lado de ministros do governo e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.

Ele defendeu também o projeto de lei enviado ao Congresso para isentar do Imposto de Renda (IR) pessoas que ganham até R$ 5 mil mensais. Ele afirmou que "acha que vai ser aprovado" porque o objetivo é fazer justiça social.

"É nada, R$ 5 mil é nada", disse Lula. "Quem tem que pagar a compensação são as 141 mil pessoas que ganham mais de R$ 1 milhão por ano. E é pagar uma 'merreca', não chega a 10%, e as pessoas não querem pagar".

Lula continuou: "Nós queremos entregar esse país para que nossos filhos e netos vivam num país de classe média."