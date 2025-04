Indústria cearense tem o 2º pior desempenho do Brasil na produção de fevereiro

O setor de metalurgia foi destaque no Estado na comparação com 2024 / Crédito: YASUYOSHI CHIBA/ AFP

A indústria do Ceará registrou o segundo pior desempenho de produção no Brasil, com uma retração de 1% na passagem de janeiro para fevereiro. O índice ficou abaixo do nacional, que obteve variação de - 0,1%. Confira mais abaixo o ranking de fevereiro. Os dados são da série com ajuste sazonal da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, divulgada nesta terça-feira, 8 de abril, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Confira a produção industrial dos estados em fevereiro: Pernambuco: 6,5%



Paraná: 2%



Pará: 1,6%



Espírito Santo: 1,1%



Amazonas: 0,9%



Nordeste: 0,5%



Rio Grande do Sul: 0,5%



Goiás: 0,2%



Minas Gerais: - 0,2%



Rio de Janeiro: - 0,3%



Mato Grosso: - 0,6%



Santa Catarina: - 0,6%



São Paulo: - 0,8%



Ceará: - 1%



Bahia: - 2,6% Setores que mais se destacaram no Ceará Dos 11 segmentos industriais cearenses incluídos na PIM, em cinco a produção caiu na comparação com fevereiro de 2024. A queda mais expressiva foi observada no setor de refino e biocombustíveis (- 2,54%), vestuário (- 2,23%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-1,82%). Já os destaques positivos ficaram com metalurgia (2,02%), alimentos (1,73%) e produtos químicos (1,68%). Confira a lista completa: Metalurgia: 2,02%



Alimentos: 1,73%



Produtos químicos: 1,68%



Têxtil: 0,94%



Produtos de couro e calçados: 0,49%



Minerais não-metálicos: 0,2%



Produtos de metal: - 0,13%



Bebidas: - 0,58%



Máquinas, aparelhos e materiais elétricos: -1,82%



Vestuário: - 2,23%



Refino e biocombustíveis: - 2,54% Cenário nacional Sete dos 15 locais investigados pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional recuaram na passagem de janeiro para fevereiro, quando a produção industrial do país variou -0,1%.