Dólar sobe mais e se aproxima de R$ 6,00 com sinais da China sobre tarifas de Trump

O dólar acelerou o ritmo de alta e renovou máxima no período da tarde desta terça-feira, 8, tanto no mercado à vista quanto no futuro, diante da perspectiva de acirramento da disputa comercial global. Os juros futuros aceleraram a alta, renovando máximas em contratos curtos e intermediários, em movimento alinhado à piora do câmbio.

Há pouco, o ministério do Comércio chinês afirmou que o país está pronto "para lutar até o fim", caso o presidente norte-americano, Donald Trump, leve adiante a aplicação de sobretaxas.