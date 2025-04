Soja: associação dos EUA pede que governo Trump negocie com países afetados por tarifas

A Associação Americana da Soja (ASA, na sigla em inglês) disse esperar que o governo do presidente Donald Trump tenha um plano para negociar rapidamente com os países afetados pelas tarifas anunciadas na quarta-feira (2). De acordo com a entidade, as tarifas básicas de 10% para todos os países e tarifas adicionais individualizadas afetam todos os 10 principais mercados que compram soja dos EUA. No caso da China, uma tarifa recíproca de 34% se soma à tarifa de 20% que tinha sido imposta em março, elevando a taxa sobre bens chineses para 54%.

"Esperamos que dos obstáculos possam surgir oportunidades e que a administração trabalhe rapidamente com os países afetados para criar novas oportunidades de acesso ao mercado para a soja dos EUA e outros produtos dos EUA nesses mercados para que essas tarifas mais altas possam ser removidas. Isso inclui buscar um Acordo Comercial de Fase 2 com a China", disse em comunicado o presidente da ASA, Caleb Ragland, antes de a China anunciar uma tarifa retaliatória adicional de 34% sobre produtos dos EUA. Em março, a China já tinha aplicado tarifa retaliatória de 10% sobre a soja norte-americana.