Rio Bravo lança o Poupah! para atender diretamente o investidor de todos os bolsos

A Rio Bravo Investimentos lançou uma plataforma de gestão financeira pessoal com atendimento direto ao investidor brasileiro. O serviço Poupah! é uma carteira administrada tokenizada que promete dar acesso a aplicações, antes exclusivas para investidores qualificados, com aplicação inicial de apenas R$ 100,00.

"O diferencial do Poupah! é democratizar o acesso a um serviço que historicamente esteve restrito a investidores com grandes patrimônios. Por meio da tokenização, conseguimos oferecer carteiras administradas com um 'tíquete' inicial extremamente acessível, sem abrir mão da sofisticação na alocação e da gestão profissional" afirma, em nota, Gal Barradas, diretora de Growth da Rio Bravo.

A ideia da Rio Bravo é que o serviço Poupah! seja simples de entender e de fácil usabilidade para o investidor.

"O Poupah tem uma visão completa de alocação. Tem um gestor profissional pensando em tudo isso para o investidor. Além disso, o investimento é feito diretamente numa plataforma da própria Rio Bravo. Assim, não só o investidor abre a conta em poucos minutos, mas também com poucos cliques consegue uma alocação balanceada e adaptada para seu perfil", diz Barradas.

O Poupah! conta com três diferentes carteiras com estratégias de investimentos balanceadas e pré-definidas, para o investidor conservador, moderado ou agressivo. Para isso, foram criados dois fundos, um conservador e outro arrojado. Se o investidor se considerar conservador, irá 100% da aplicação para o fundo de mesmo perfil. Caso ele se identifique como arrojado, irá o total do investimento para o fundo desse perfil. No caso do investidor moderado, irá 50% do investimento para cada fundo, moderado e arrojado.