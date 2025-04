Relatório do BoJ mostra empresas japonesas mais preocupadas sobre impacto de tarifas elevadas

As empresas japonesas locais estão mais preocupadas com o impacto das tarifas mais altas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que dificultaram a criação de planos de negócios para o novo ano fiscal, de acordo com o relatório econômico trimestral do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), divulgado nesta segunda-feira, 7. O BC japonês manteve sua avaliação econômica para todas as nove regiões do país.

As economias estão se recuperando em todas as áreas, mas as incertezas, incluindo o impacto das atritos comerciais na produção e nos lucros corporativos, estão aumentando, disseram os gerentes de filiais do BoJ.