Motta: isenção de IR pode ser oportunidade para reforma da renda e redução para pessoa jurídica

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a tramitação do projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem tem renda mensal de até R$ 5 mil pode ser uma "oportunidade" para discutir a redução da tributação sobre a renda de pessoas jurídicas. As declarações ocorreram na manhã desta segunda-feira, 7, durante evento sobre o atual cenário político brasileiro, realizado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

"Eu penso que esses dois pontos de discussão, sobre a revisão de incentivos e esse projeto que chega à Câmara, da isenção até os R$ 5 mil, que traz ali uma bandeira do governo, que eu penso que é justa do ponto de vista social, mas penso também que pode ser uma grande oportunidade para se discutir a reforma da renda; poder discutir, além daquilo que foi proposto, uma redução, quem sabe, no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, para que se estimule um pouco mais as empresas a investirem", afirmou o presidente da Câmara.