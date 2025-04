De acordo com a Moody's, durante o período de revisão, serão analisados os possíveis impactos da transação para os credores do BRB, incluindo os riscos de execução. Segundo a casa, o Master tem tamanho similar ao do banco público, mas um perfil de negócio diferente.

A Moody's colocou sob revisão para um possível rebaixamento a nota de crédito do BRB após o anúncio de aquisição de 58% do capital do banco Master, feito no dia 28. A nota de longo prazo do banco é "B1", tanto em moeda local quanto em moeda internacional.

"Embora o acordo mantenha as duas entidades como estruturas separadas, consideramos a aquisição como um grande passo que traz riscos elevados de execução para o BRB, um banco estatal com um longo histórico de prestação de serviços a servidores públicos federais e a empresas do Distrito Federal", diz a Moody's em comunicado.

Na visão da casa, a compra do Master provavelmente pressionará a rentabilidade do BRB, diante do alto custo de captação do banco controlado por Daniel Vorcaro e também à baixa sobreposição entre os dois negócios.

Além disso, a Moody's diz que o BRB terá de fazer fortes investimentos para melhorar as estruturas de risco e de governança, diante do novo tamanho que terá.

Os analistas dizem ainda que sob as métricas da Moody's, os índices de capital do BRB estão muito abaixo dos observados em bancos de porte similar. Estes índices devem se manter sob pressão com a operação com o Master, diante de um crescimento rápido com rentabilidade baixa.