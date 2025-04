Ministério do Comércio da China diz que se reuniu com executivos de empresas americanas

O Ministério do Comércio da China informou nesta segunda-feira, 7, em nota, que organizou uma reunião com representantes de empresas dos Estados Unidos no domingo, 6. Executivos da Tesla, da GE Healthcare e da Medtronic, entre outras, participaram do encontro, segundo o comunicado.

A pasta disse também que o governo chinês vai continuar a dar apoio para as companhias estrangeiras no país, mesmo as dos Estados Unidos, e que a China permanece um "lugar seguro e ideal para investimentos estrangeiros".