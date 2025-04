FSB indica Andrew Bailey, do BoE, como próximo presidente

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) anunciou a indicação de Andrew Bailey, governador do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), como seu próximo presidente. Segundo comunicado, a nomeação, recomendada pelo Comitê de Seleção, será formalizada em junho, durante a reunião plenária da entidade. Bailey assumirá o cargo em 1º de julho de 2025, com mandato de três anos.

Knot, presidente do BC da Holanda e atual presidente do FSB, reforçou que Bailey "tem histórico comprovado em promover colaboração, liderando reformas-chave do FSB, como as relacionadas a criptoativos e intermediação financeira não bancária".

Atualmente, Bailey preside o Comitê Permanente de Cooperação, Supervisão e Regulatório (SRC) do FSB, responsável por enfrentar riscos à estabilidade financeira e coordenar políticas entre reguladores internacionais.