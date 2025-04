Fitch: tarifas dos EUA reduzirão receita e crescimento de muitos setores corporativos europeus

As tarifas anunciadas pelos EUA sobre as importações de países europeus, incluindo 20% para a União Europeia (UE) e 10% para o Reino Unido, enfraquecerão o crescimento da receita e da lucratividade de muitos setores corporativos no continente, afirma a Fitch Ratings em análise publicada nesta segunda-feira, 7.

"A exposição ao comércio e o aumento da concorrência definirão, em grande parte, as consequências diretas para o setor, enquanto a deterioração das perspectivas de crescimento econômico terá implicações mais amplas", acrescenta a agência.