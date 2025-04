Dragagem de canal de acesso a portos catarinenses permitirá entrada de navios de grande porte

Os Portos de São Francisco do Sul e Itapoá, em Santa Catarina, passarão por processo de dragagem para aprofundamento do canal de acesso, o que permitirá a operação de navios de grande porte. A informação consta em nota do Sindicato das Empresas de Comércio Exterior do Estado de Santa Catarina (Sinditrade). O edital para escolha da empresa responsável pela dragagem e aprofundamento já foi lançado e a expectativa é de que as obras tenham início em 2025 e sejam concluídas em 2026. Segundo o comunicado, o investimento, de R$ 300 milhões na dragagem, permitirá que os grandes navios entrem pela Baía de Babitonga e alcancem ambos os portos.

As embarcações que poderão chegar ao porto terão 366 metros de comprimento, com capacidade de até 16 mil TEUs (unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 pés), "tornando o complexo o primeiro do Brasil com capacidade para navios desse porte com carga máxima". Na opinião do presidente do Sinditrade, Rogério Marin, com a dragagem, os portos do norte de Santa Catarina "passam a competir com terminais de grande porte da América Latina e entram no radar de armadores internacionais para atrair novas linhas", diz ele, na nota.