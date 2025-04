Cesta básica em Fortaleza fica 2,36% mais cara em março e chega a R$ 727,46

CESTA basica em Fortaleza com valores em queda / Crédito: Reprodução: Erwin Wodicka/Adobe Stock

O preço da cesta básica em Fortaleza subiu 2,36% no mês de março e passou a custar R$ 727,46. Os dados fazem parte da pesquisa mensal feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que também apontou que o valor acumula a maior inflação do Brasil em 12 meses (+9,69%). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No mês de março, os produtos que mais contribuíram para a alta foram: o tomate com alta de preços de 14,76%, seguido da banana (11,19%), do café (7%) e do pão (2,83%).

No mesmo recorte, os produtos que apresentaram quedas de preços foram o arroz (-7,21%), o óleo (-6,17%), o feijão (-4,04%), a manteiga (-2,31%), o açúcar (-2,29%), o leite (-1,46%), a carne (-1,08%) e a farinha (-0,56%). Quando comparados os preços das cestas básicas entre as capitais, Fortaleza possui a 11ª cesta de produtos mais cara. Mas ocupa a primeira colocação no Norte-Nordeste. O tomate foi o grande vilão no mês de julho quando analisamos o aumento de 3,92% no preço da cesta básica em Fortaleza Crédito: Aurelio Alves No recorte dos primeiros três meses deste ano, duas capitais nordestinas lideram a inflação da cesta básica no Brasil. Primeiro, vem Salvador (BA), que acumula alta de 8,51% no valor, seguido de Fortaleza, com 7,97%.