Taiwan anuncia ajuda de US$ 2,7 bilhões à indústria local após tarifaço dos EUA

Taiwan é um grande centro de semicondutores, com mais de 90% dos chips mais avançados do mundo fabricados no país.

O governo de Taiwan anunciou um plano para oferecer às empresas e indústrias locais cerca de US$ 2,7 bilhões como apoio para mitigar o impacto das novas tarifas dos Estados Unidos. Os EUA devem aplicar uma tarifa de 32% sobre as importações taiwanesas, embora tenham isentado os semicondutores.

O presidente dos EUA, Donald Trump, reclamou que Taiwan "roubou" a indústria de semicondutores dos EUA. Mais recentemente, no entanto, Trump suavizou seu tom sobre Taiwan, após o anúncio da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. de um investimento de US$ 100 bilhões nos EUA.

Em comunicado na quinta-feira, após o anúncio do tarifaço de Trump, o governo de Taiwan classificou as tarifas como "altamente irracionais".

A porta-voz do gabinete de Taiwan, Lee Hui-chih, disse que as tarifas não refletem a relação econômica e comercial real entre as duas economias.

Taiwan iniciará negociações formais com Washington sobre a questão, acrescentou ela em comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires