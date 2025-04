Be8 é primeira empresa na América do Sul certificada a exportar para Califórnia

A Be8, líder em produção de biodiesel no Brasil, acaba de receber a certificação CARB (California Air Resources Board) para rota de produção de biodiesel feito a partir de gordura animal para a Califórnia, nos Estados Unidos. A unidade de Passo Fundo (RS) é a primeira na América do Sul a receber a autorização para exportação dessa rota de produção emitida pela agência reguladora de qualidade do ar da Califórnia, informa a empresa, em comunicado.

"Esta é, sem dúvida, mais uma conquista histórica para a Be8, porque o CARB é a agência de controle de qualidade do ar da Califórnia responsável por uma regulamentação ambiental extremamente rigorosa e reconhecida como uma das mais restritivas do mundo", comemorou na nota o presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella.