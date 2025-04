Vendas de imóveis em fevereiro crescem 37% e lançamentos disparam 136,5%, diz Secovi-SP

O mercado imobiliário da cidade de São Paulo teve uma expansão significativa dos lançamentos e das vendas no mês de fevereiro, de acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 3, pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP). As vendas de imóveis residenciais novos em fevereiro subiram 57,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado, para 10,4 mil unidades. No acumulado dos últimos 12 meses, a comercialização avançou 37%, para 108,3 mil unidades - maior patamar já registrado pela pesquisa.

A velocidade de vendas (quantidade de unidades vendidas em relação ao estoque disponível) em 12 meses foi a 60,1% em fevereiro, alta de 7,7 pontos porcentuais na comparação com o mesmo mês do ano passado, mas 1,5 ponto menor que janeiro deste ano. Apesar dos juros mais altos nos financiamentos, a demanda por imóveis permanece aquecida em função do crescimento da economia brasileira, com elevação do emprego e da renda da população. Outro ponto fundamental são os incentivos públicos - especialmente do Minha Casa Minha Vida (MCMV) e dos programas estaduais que conferem subsídios para aquisição das moradias. Lançamentos e estoques