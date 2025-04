Lira na relatoria do projeto de lei do IR 'ajuda muito', afirma líder do PT na Câmara

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), elogiou a escolha do deputado federal Arthur Lira (PP-AL) para a relatoria do projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem tem renda mensal de até R$ 5 mil. Segundo o petista, a nomeação do ex-presidente da Câmara para o posto "ajuda muito".

As declarações ocorreram após a cerimônia "O Brasil dando a volta por cima", que celebrou os dois anos do atual governo, nesta quinta-feira, 3. Na ocasião, Lindbergh destacou que a ampliação da isenção do Imposto de Renda é prioridade do governo neste ano, mas havia receio de que a proposta pudesse patinar na Câmara.