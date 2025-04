Governo faz balanço dos dois primeiros anos e Lula promete respostas a Trump

A medida é mais uma tentativa de melhorar a imagem do governo e reverter a queda de popularidade do presidente Lula, que aproveitou o microfone para prometer respostas ao “ tarifaço ” imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Tomaremos todas as medidas cabíveis para defender nossas empresas e trabalhadores brasileiros. Responderemos a qualquer tentativa de impor o protecionismo que não cabe mais hoje no mundo, tendo como referência a Lei da Reciprocidade, aprovada no Congresso Nacional, e as diretrizes da OMC (Organização Mundial do Comércio)”, discursou o presidente Lula.

No balanço das ações, o Governo Federal deu atenção especial às conquistas econômicas. O País voltou ao top-10 das economias do mundo, crescendo duas vezes mais que a média registrada entre 2019 e 2022 — período do governo Bolsonaro.

“Hoje, eu completo 8 anos como advogado, presto assistência social e sou sócio de uma construtora que faz casas para o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Minha missão é devolver o que eu recebi do estado. Acredito que política pública bem feita resolve os problemas do nosso País”, avaliou.

Um dos entrevistados foi João Paulo Souza, que foi beneficiário do Bolsa Família e do Programa de Financiamento Estudantil (Fies).

A comparação com o presidente anterior também foi feita quando o assunto foi a valorização salarial. O salário mínimo, que ficou estagnado no governo Bolsonaro, teve o maior crescimento dos últimos seis anos.

Só no ano passado, o governo afirma ter tirado 23 milhões de pessoas do Mapa da Fome. Ou seja, uma Arena Castelão lotada, todos os dias do ano, passaram a ter 3 refeições diárias.

No evento, o governo anunciou os números dos dois primeiros anos de gestão. Dados como o valor recorde empregado no Plano Safra: foram R$ 765 bilhões para a agricultura brasileira. Houve recorde, também, no número de turistas estrangeiros no Brasil em 2024, 6,7 milhões.

Educação

O Ministerio da Educação apresentou o balanço do principal programa educacional do Governo Lula 3, o Pé-de-Meia. Ao todo, 4 milhões de jovens foram beneficiados com a política. O número de bolsistas é maior do que a população de todas as cidades do Brasil, exceto Rio de Janeiro e São Paulo.

As escolas em tempo integral receberam 1 milhão de novos estudantes. O programa, que é ‘a menina dos olhos’ do ministro Camilo Santana, encheu o equivalente a 33 mil salas de aula nos turnos matutino e vespertino, entre 2023 e 2024.

O governo também anunciou que construiu 10 novos campi de universidades, deu andamento a 400 obras paralisadas em instituições de ensino superior e hospitais universitários, fez 102 novos Institutos Federais e investiu R$ 1,4 bilhão em equipamentos e instalações para as educações técnica e superior.

Saúde

Conforme a divulgação do Governo Federal, o Mais Médicos dobrou a capacidade. O programa passou de 13 mil para 26 mil profissionais. A meta, agora, é ampliar o acesso da população a especialistas. As cirurgias eletivas tiveram aumento de 37%; foram mais de 14 milhões de procedimentos em 2024. Já as ambulâncias do SAMU foram ampliadas de 366 para 2067 nos dois primeiros anos de governo.

