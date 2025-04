Trump afirma que países que desejam isenções devem retirar suas tarifas

Ao anunciar as tarifas recíprocas no período da tarde desta quarta-feira, 2, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os países que desejam isenções devem retirar suas tarifas, reiterando que "tarifas recíprocas são tarifas bondosas". "Atualmente, somos o maior mercado do mundo", declarou, acrescentando que as taxações ajudarão os EUA a crescer.

Além das medidas tarifárias, Trump citou os altos investimentos que a Apple e Nvidia farão no país, além de outras empresas como Meta, Eli Lilly, Honda, Hyundai.