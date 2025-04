TCU: há necessidade de marco normativo claro e eficaz sobre benefícios com renúncia fiscal

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A análise referente a 2023 mostrou que, apesar da existência de normas voltadas à disciplina das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCCs), ainda há dificuldades tidas como significativas para a identificação, mensuração e controle efetivo dessas despesas.

O acompanhamento referente ao exercício de 2023 também evidenciou "fragilidades relevantes" na criação e na gestão das DOCCs associadas a subvenções econômicas. Os impactos fiscais são estimados em aproximadamente R$ 1,77 bilhão em 2023, R$ 3,94 bilhões em 2024 e R$ 1,88 bilhão em 2025.

No caso da renúncia de receitas tributárias, Bruno Dantas disse ser motivo de preocupação "a prática reiterada de sanção presidencial a projetos de lei oriundos do Congresso Nacional desacompanhados das informações exigidas pela legislação". O ministro e relator mencionou os estudos de impacto e as correspondentes medidas de compensação.

"Essa conduta compromete o controle fiscal, afronta os princípios constitucionais da legalidade e do equilíbrio orçamentário e enfraquece a credibilidade do processo legislativo orçamentário", avaliou. Ele ressaltou ainda que no último relatório das Contas do Presidente da República, o valor global das renúncias alcançou R$ 646,6 bilhões em 2023, dos quais R$ 519 bilhões correspondem a benefícios tributários.