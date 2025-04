ING: Benefícios das tarifas podem vir a longo prazo, mas dor no curto prazo parece certa

Considerando os custos de transferir a produção para os EUA, muitos fabricantes podem decidir que é mais barato manter as instalações de produção onde estão e simplesmente absorver as tarifas de Donald Trump dentro dos custos operacionais e, talvez, esperar que a atitude do governo seja mais branda, diz o ING em relatório publicado nesta quarta-feira, 2.

Em pronunciamento durante a tarde, Trump disse que ficará de uma alíquota mínima de 10% sobre importações de todos os países.