Correção: Trump diz que tarifa para o Brasil será de 10%

A nota enviada anteriormente continha um erro no primeiro parágrafo. A medida tarifária de Trump começa a valer no sábado, dia 5 de abril, e não amanhã, dia 3. A tarifa que valerá a partir de amanhã é a de 25% sobre automóveis. Segue o texto abaixo corrigido:

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 2, que irá impor uma tarifa de 10% para as importações brasileiras, a alíquota mínima sobre as importações proposta pelo chefe do executivo americano. A medida começará a valer a partir da zero hora (de Washington) de sábado, 5.