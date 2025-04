Casa Branca detalha medida de tributação sobre itens de pequeno valor vindos da China

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"As mercadorias importadas enviadas por meios diferentes da rede postal internacional com valor igual ou inferior a US$ 800 e que de outra forma se qualificariam para a isenção 'de minimis' estarão sujeitas a uma taxa de imposto de 30% de seu valor ou US$ 25 por item (aumentando para US$ 50 por item após 1º de junho de 2025).

Isto substitui quaisquer outros deveres, incluindo aqueles impostos por ordens anteriores, diz o registro da Casa Branca.

O Secretário do Comércio apresentará um relatório no prazo de 90 dias avaliando o impacto da ordem e considerando a possibilidade de estender estas regras aos pacotes provenientes de Macau, segundo a Casa Branca.