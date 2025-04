Casa Branca detalha lista de mercadorias não sujeitas à tarifa recíproca

As tarifas recíprocas não serão adicionadas ao aço, alumínio, carros e autopeças, que já foram alvo de outras taxas recentes. Desde 12 de março, entrou em vigor uma taxa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio. Trump havia anunciado taxa de 25% para carros e autopeças anteriormente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre os bens não enquadrados na medida anunciada hoje estão artigos de cobre, produtos farmacêuticos, semicondutores e madeira serrada.

Energia e minerais especiais não disponíveis nos EUA, barras de ouro e prata e outros artigos incluídos na Seção 232 também ficam de fora das tarifas recíprocas.

Para o Canadá e o México, as ordens existentes de fentanil/migração permanecem em vigor e não são afetadas pela ordem da tarifa recíproca, diz a Casa Branca.

Isso significa que os produtos compatíveis com o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês) continuarão a ter uma tarifa de 0%, os produtos não compatíveis com o USMCA terão uma tarifa de 25% e a energia e potássio não compatíveis com o USMCA terão uma tarifa de 10%, de acordo com o documento.