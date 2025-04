Appian conclui venda da Mineração Vale Verde por US$ 420 mi para Baiyin Nonferrous

A transação, no valor de US$ 420 milhões, foi a 13ª transação do grupo britânico Appian, cujo modelo operacional é identificar, adquirir e otimizar projetos de mineração subvalorizados, utilizando arbitragem técnica para gerar valor para seus investidores.

A Appian Capital Advisory LLP, consultoria de investimentos de fundos de capital privado que investem em empresas nos setores de metais, mineração e indústrias adjacentes, anunciou nesta quarta-feira, 2, a conclusão da venda da Mineração Vale Verde (MVV), em Alagoas, para a chinesa Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd (Baiyin Nonferrous).

"Esta transação reforça a capacidade da Appian de identificar ativos promissores muitas vezes subvalorizados e aplicar nossa expertise técnica interna para potencializá-los e otimizar seu valor para nossos investidores. Ela destaca o posicionamento estratégico do portfólio da Appian, que visa atender à crescente demanda por um fornecimento seguro e confiável de minerais críticos de alta qualidade", disse em nota o fundador e CEO da Appian, Michael W. Scherb.

Maior exportadora da região de Alagoas, a MVV é responsável por 28,2% do total das exportações do estado em valor. 100% dos funcionários da MVV são brasileiros, e mais de 80% são oriundos dos municípios locais. A transação abrange 100% do capital da MVV, controlado pelos fundos da Appian, e foi acordada em uma base livre de caixa e de dívidas.

Em 2024, a MVV alcançou produção de 18,3 mil toneladas (kt) de cobre e 8,2 mil onças de ouro, gerando um Ebitda de US$ 83,9 milhões a partir de uma receita de US$ 184,4 milhões. O custo operacional médio C1 (mina ao porto) da mina em 2024 foi de US$ 1,74/libra de cobre.

Com a conclusão da venda, a Baiyin Nonferrous Group Co. assume a gestão da Mineração Vale Verde (Mina Serrote) em Alagoas, e a Appian irá fornecer suporte operacional para facilitar a transição e integração do ativo ao novo grupo. O Standard Chartered e o Citigroup atuaram como assessores financeiros, enquanto a Norton Rose Fulbright foi a assessoria jurídica da Appian nesta transação, informou a empresa, representada no Brasil pela Appian Capital Brazil.