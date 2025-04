Anúncio de tarifas: secretário do Tesouro dos EUA recomenda que países não entrem em pânico

"Aconselho países a não retaliarem", disse o secretário em entrevista à Bloomberg TV nesta quarta-feira. O representante disse que acredita que as tarifas anunciadas para a China sejam acumulativas

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, recomendou que os países não entrem em pânico diante do anúncio de tarifas pelo presidente americano Donald Trump.

"Acho que são acumulativas", afirmou Bessent.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje a fixação de uma alíquota mínima de 10% sobre importações de todos os países. No entanto, nações que aplicam tarifas consideradas "elevadas" contra produtos americanos enfrentarão taxas ainda maiores. Para a China, a taxa citada foi de 34%.

"As tarifas são mais elevadas do que as que temos atualmente e vão, certamente, elevar a receita", disse Bessent.