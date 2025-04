Amazon faz oferta para comprar TikTok, segundo New York Times

A Amazon fez uma oferta de última hora para comprar o TikTok, que enfrenta uma proibição nos EUA se não for vendido por seu proprietário chinês, informou o New York Times em 2 de abril de 2025 / Crédito: OLIVIER DOULIERY / AFP

A Amazon enviou uma oferta de compra do TikTok ao governo de Donald Trump, que busca um comprador americano para essa plataforma de origem chinesa, informou nesta quarta-feira, 2, o jornal The New York Times. O grupo de Seattle, Washington, enviou uma carta com sua proposta ao vice-presidente JD Vance e ao secretário de Comércio, Howard Lutnick, indicaram várias fontes ao jornal.

Leia mais Trump revela negociações com quatro grupos para a compra do TikTok Sobre o assunto Trump revela negociações com quatro grupos para a compra do TikTok Trump busca intermediar a venda do TikTok, e no domingo afirmou que haveria "um acordo" antes do prazo de 5 de abril fixado para que a matriz da plataforma, ByteDance, ceda sua filial americana. Segundo vários meios, Trump se reunirá nesta quarta-feira com vários integrantes de seu gabinete para abordar a questão da rede, que tem 170 milhões de usuários nos Estados Unidos. A compra do TikTok pela Amazon seria acompanhada de perto pelas autoridades de concorrência, a FTC, e pelo Departamento de Justiça, para garantir que os consumidores não sejam prejudicados por uma união dessa magnitude.