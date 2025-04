Ações históricas nivelarão concorrência para trabalhadores americanos, diz Bessent

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"As ações históricas do presidente nivelarão as condições de concorrência para os trabalhadores americanos e inauguram uma nova era de força econômica", observou no registro.

Mais cedo, Trump anunciou a fixação de uma alíquota mínima de 10% sobre importações de todos os países. No entanto, nações que aplicam tarifas consideradas "elevadas" contra produtos americanos enfrentarão taxas ainda maiores.