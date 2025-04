Renda de domicílios chefiados por mulheres é menor do que de homens no Ceará

21-08-2024: Raquel Sales, assessora técnica e uma das realizadoras do estudo, ressalta que, apesar das mulheres terem mais escolaridade e estarem a frente dos lares, elas recebem menor remuneração / Crédito: Matheus Souza

A renda domiciliar per capita de domicílio no Ceará em que a mulher (R$ 1.107,45) é a pessoa de referência é menor que dos chefiados por homens (R$ 1.497,04), segundo o estudo "O perfil da mulher no Ceará – 2023". O trabalho, elaborado pela Diretoria de Estudos Sociais (Disoc) do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado (Ipece) também mostrou que a população feminina (51,4%) é maior do que a masculina (48,6%).