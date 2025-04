Mais de 385 mil cearenses seriam beneficiados com novas regras do IR, aponta Dieese

Governo Federal anunciou novas regras de isenção do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF). (Foto: Júlio Caesar/O Povo) / Crédito: JÚLIO CAESAR

Mais de 385,3 mil cearenses podem ser beneficiados pela mudança nas regras do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), caso o projeto enviado pelo Governo Federal ao Congresso, no último dia 18 de março, seja aprovado. Isso porque a proposta prevê, dentre outros pontos, a isenção para quem ganha até R$ 5 mil e descontos parciais para quem recebe entre R$ 5.001 e R$ 7.000.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados fazem parte de uma projeção realizada pelo supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Reginaldo Aguiar, a pedido do O POVO. A estimativa usa como base informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) no quarto trimestre de 2024. No Ceará, 289,2 mil pessoas que recebem até R$ 5.000 ficariam isentas do imposto e economizariam, cada uma, R$ 312,89 por mês. No ano, a economia seria de R$ 4.356,89 por pessoa.

Já para quem recebe entre R$ 5.001 e R$ 7.000 a proposta é de um desconto progressivo que vai diminuindo, conforme a renda vai aumentando.



Entre os que ganham acima disso e abaixo de R$ 7.000, que segundo a proposta terão direito a um abatimento de 25%, se encaixam 41.786 trabalhadores cearenses.

Hoje, os cearenses nessas faixas destinam R$ 1,3 bilhão anualmente para o IRPF e, com as mudanças, pagariam R$ 638,8 milhões, segundo estimativa do Dieese.

Conforme o supervisor técnico do Dieese, Reginaldo Aguiar, os números são significativos no Estado, gerando efeitos diretos na economia.