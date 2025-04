Preço dos remédios sobe; veja lista de valores máximos

O reajuste máximo permitido no valor dos medicamentos foi publicado nesta segunda-feira, 31, no Diário Oficial da União; confira lista

O ajuste máximo dos preços de medicamentos no Brasil foi publicado em Resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira, 31.

De acordo com o disposto, as empresas que possuem o registro de medicamentos poderão realizar o ajuste dos valores a partir de 31 de março de 2025. A ação inclui ainda a apresentação do Relatório de Comercialização.