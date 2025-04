Elmano envia à Alece projeto para criação de 358 vagas na Polícia Civil

O governo do Ceará enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê a criação de 358 novas vagas para a Polícia Civil , possibilitando a realização de um novo concurso público. A medida visa reforçar o efetivo e aprimorar a segurança no Estado.

Nos últimos dois anos, mais de 3 mil profissionais foram nomeados para atuar na área de segurança pública. O governo estadual aguarda a finalização dos trâmites legislativos para lançar o edital do concurso.

“Já nomeamos mais de 3 mil profissionais de segurança nos últimos dois anos, e vamos continuar reforçando nosso efetivo”, apontou o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que também solicitou o apoio dos parlamentares.

Atualmente, está em andamento um concurso para o cargo de delegado da Polícia Civil do Ceará. As inscrições começaram na última sexta-feira, 28 de março, e vão até as 18h do dia 11 de abril. Os interessados devem se inscrever no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).