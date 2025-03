Fortaleza tem a 5ª gasolina mais barata do Brasil; veja valores

Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) / Crédito: Samuel Setubal

Com o custo de R$ 6,03 por litro, Fortaleza possui a quinta gasolina mais barata do Brasil e a terceira do Nordeste. Assim, se manteve estável em relação à semana passada (R$ 6,07), com uma queda de R$ 0,04. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), coletados nos dias 23 a 29 de março deste ano. Confira mais abaixo os valores de todas as capitais brasileiras.

Conforme a pesquisa, atualmente, o preço mais em conta do litro encontrado na Cidade foi de R$ 5,75 e o mais caro de R$ 6,69, em 45 postos de combustíveis pesquisados.

Confira os valores da gasolina pelo Brasil

Confira os valores da gasolina pelo Brasil São Luís – R$ 5,83

Campo Grande – R$ 5,94

Belo Horizonte – R$ 5,96

Teresina – R$ 5,97

Fortaleza – R$ 6,03

Belém – R$ 6,05

Cuiabá – R$ 6,05

Macapá – R$ 6,06

Maceió – R$ 6,13

Rio de Janeiro – R$ 6,14

Salvador – R$ 6,19

Vitória – R$ 6,26

São Paulo – R$ 6,26

João Pessoa – R$ 6,27

Porto Alegre – R$ 6,38

Natal – R$ 6,48

Recife – R$ 6,50

Palmas – R$ 6,61

Brasília – R$ 6,61

Aracaju – R$ 6,64

Florianópolis – R$ 6,77

Curitiba – R$ 6,96

Porto Velho – R$ 7,00

Boa Vista – R$ 7,03

Manaus – R$ 7,28

Rio Branco – R$ 7,63 Óleo Diesel e S10 Com R$ 6,63 por litro, o Ceará teve o segundo preço médio do diesel mais caro do Nordeste e o oitavo do Brasil no período pesquisado. Já o diesel S10 ficou em R$ 6,49. Em Fortaleza, o diesel S10 está em R$ 6,30 por litro, enquanto o valor do diesel não foi divulgado. Já o custo do litro no Brasil foi de R$ 6,34 para o combustível e R$ 6,40 para o S10; no Nordeste, R$ 6,29/L para o diesel e R$ 6,31/L para o S10.